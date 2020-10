Serra, multe per le vetture sulla via delle scuole superiori. Figliucci e Regio: “Provvedimento improvviso e ingiusto, l’Amministrazione metta in sicurezza la strada”

“Chi amministra dovrebbe cercare di trovare soluzioni rispetto ai problemi, non scegliere la via delle sanzioni indiscriminate che penalizzano chi sta prestando un servizio per la collettività”. I consiglieri comunali di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio rivolgono l’attenzione alla situazione creatasi su via Vittorio Veneto, dove è ubicato l’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi” e invitano la maggioranza ad azioni meno “improvvise”.

“Con l’inizio delle lezioni ed in considerazione dell’intenzione di non creare assembramenti – sostengono – è stato impedito l’accesso all’area interna dell’Istituto alle vetture dei docenti. Ciò ha comportato parcheggi su ambo i lati lungo tutta la via Vittorio Veneto. Ma l’Amministrazione comunale, anziché comprendere la questione ed andare incontro a chi lavora, svolgendo peraltro un compito importante e delicato, ha deciso di multare coloro i quali sono stati ‘costretti’ a sostare sulla via che conduce alla scuola. Non solo: la segnaletica verticale indicante il divieto di sosta è stata posizionata in maniera non molto visibile e con una solerzia sorprendente. A nostra avviso le sanzioni comminate sono da considerarsi ingiuste”.

I rappresentanti dell’opposizione contestano il metodo e sostengono che “la priorità è quella di mettere in sicurezza la strada, visto che esiste un finanziamento a ciò destinato, realizzando marciapiedi e parcheggi in modo da ridurre i rischi”. Figliucci e Regio chiedono pertanto all’Amministrazione guidata dal sindaco Alfredo Barillari di “rimuovere il segnale di divieto installato senza alcun preavviso e a mettere in campo tutte le attività che possono portare ad avere una circolazione veicolare e pedonale più sicura”.