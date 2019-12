Serra, mostra mercato alla scuola per l’infanzia di Spinetto: i lavori dei piccoli “artigiani”

Ha riscosso un buon successo la mostra mercato promossa dalla scuola per l’infanzia “Assuero Barillari” come strumento di autofinanziamento per l’acquisto di materiale didattico.

Grazie alla collaborazione di bambini, genitori e maestre sono stati realizzati dei prodotti artigianali con materiali di riciclo (soprattutto carta e pigne), mentre i laboratori di cucina hanno consentito di “sfornare” dolci squisiti. Presenti all’iniziativa anche il vicesindaco Jlenia Tucci e gli assessori Maria Rosaria Franzè e Francesco De Caria, che hanno portato i saluti dell’Amministrazione comunale complimentandosi per l’attività che, come ogni anno, ha meravigliato quanti hanno voluto rendersi partecipi di questo ormai tradizionale appuntamento prenatalizio.