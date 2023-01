Serra, morte di un giovane in un incidente stradale: lutto cittadino nella giornata dei funerali

La comunità delle Serre è sconvolta per l’incidente mortale accaduto nella tarda serata di Capodanno in cui ha perso la vita un giovane di 32 anni. Un evento che ha generato lacrime amare per una famiglia ferita nuovamente dai terribili colpi della sorte. Mentre su ciò che è successo sulla bretella per Serra San Bruno della Trasversale delle Serre all’uscita di Spadola si concentrano le indagini delle forze dell’ordine, in paese ci si interroga sulla fragilità della vita e su come un attimo possa incidere sull’esistenza. E non si arrestano le voci sulla dinamica della fatalità, che si sarebbe verificata a causa della velocità di un’altra vettura. Di più, si riflette sul perché del ripetersi di incidenti gravi in un fazzoletto di terra sempre più martoriato e con meno speranze nel futuro.

Intanto, il sindaco Alfredo Barillari ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il primo cittadino ha chiesto “silenzio, vicinanza e rispetto” nei confronti della famiglia del ragazzo, “alle prese con un dolore che lascia il segno su tutta la nostra comunità”.

“Una tragedia – ha aggiunto – che ci vede attoniti. Perdiamo un giovane umile e capace, un gran lavoratore che ha sempre dimostrato determinazione onorando la vita con modi e azioni educate alla cortesia”.