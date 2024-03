Serra, minoranza all’attacco: “Amministrazione approssimativa, arriva la diffida della Prefettura per la mancata approvazione del bilancio di previsione”

“Un’Amministrazione stanca, che arranca, costantemente in affanno”. È severo il giudizio dei componenti della minoranza nei confronti della squadra guidata dal sindaco Alfredo Barillari, ritenuta “inadatta” rispetto alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della comunità serrese. “Riprova di un’azione sempre tardiva – sostengono i consiglieri Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Regio – è la diffida della Prefettura, maturata a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 entro il 15 marzo, a procedere all’adozione entro venti giorni dell’atto deliberativo. Questa Amministrazione – aggiungono – che si è presentata come puntuale e sempre attenta si è rivelata poco affidabile e non riesce a far fronte alle scadenze. Della tanto decantata efficienza e della ventata di rinnovamento a distanza di oltre 3 anni e mezzo dall’insediamento non si vede nemmeno l’ombra e di questo si sono accorti i cittadini, delusi da un modo di fare approssimativo e dettato dal caso”.

Ad avviso dell’opposizione, “Serra San Bruno ha bisogno di un’Amministrazione sicura e lungimirante, capace di programmare nei giusti tempi, e non certo di un gruppo di incantatori che, alla prova dei fatti, si è dimostrato impacciato e senza una bussola”.