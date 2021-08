Serra, maxi assembramento in località “Lu Bellu”: accertamenti delle forze dell’ordine

Accertamenti in corso da parte di Carabinieri e Polizia, supportati dalla Polizia municipale, per un maxi assembramento in località “Lu Bellu”. Sarebbero circa duecento le persone, provenienti anche da fuori regione, giunte nell’area – spesso utilizzata per pic-nic – e che, secondo le prime informazioni, sarebbero dotate di gruppo elettrogeno per alimentare i diffusori di musica ad alto volume. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se e con quali modalità sia stato organizzato “l’evento”. Disposto un vertice in Prefettura per approfondire la situazione.