Serra, Maria Rosaria Franzè guarda il lato positivo: “Grande esperienza, ancora tanti progetti da portare avanti”

È stata un’esperienza importante, “intensa, fatta di incontri, ascolto, confronto e tanta passione” per Maria Rosaria Franzè quella relativa all’appena conclusa campagna elettorale. L’ex presidente del Consiglio comunale riconosce che “non è andata come speravamo”, ma spiega che “siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto insieme” e per aver “portato avanti un’idea di Calabria diversa: più giusta, più vicina alle persone, più coraggiosa”.

Analizzando questo cammino, Franzè sottolinea di aver “messo al centro i territori, i diritti, il lavoro, l’ambiente. E anche se il risultato non ci premia – aggiunge – non smetteremo di crederci”. Ringrazia “chi mi ha sostenuto, a chi mi ha dato fiducia, chi ha camminato con me in questo mese, forse troppo poco per raccontare la nostra visione di Calabria” e asserisce che “ogni voto ricevuto è stato un gesto di speranza e responsabilità”. Quanto si vincitori, l’augurio è che “abbiano davvero a cuore il futuro delle nostre Serre e soprattutto di tutto l’entroterra calabrese, che fino ad ora è stato dimenticato”.

C’è comunque un bagaglio non indifferente che è stato acquisito: “nonostante tutto, è stato un viaggio umano e politico che mi ha arricchita profondamente. E come sempre mi troverete in giro, nel mio paese, fra la gente, per portare avanti i tanti progetti in cui sono coinvolta con attenzione e impegno civico”.