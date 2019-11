Serra, manca l’energia elettrica: venerdì chiuso l’asilo di Spinetto

In considerazione dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nella giornata di venerdì, a causa di lavori da parte dell’Enel, il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia “Assuero Barillari” in quanto “sussistono condizioni di rischio per la salute degli alunni e degli operatori scolastici determinate dalla bassa temperatura degli ambienti in assenza di riscaldamento”.