Serra, manca il certificato di potabilità: scatta il divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dai serbatoi “Castagnari”, “Ninfo” e “Guido”

Il sindaco Luigi Tassone ha emesso un’ordinanza per stabilire “il divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio denominato ‘Castagnari’ che viene erogata nelle località ‘Rosarella’, ‘Ombrellino’, in via Catanzaro e via Serra dei monaci”, “il divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio denominato ‘Guido’ che viene erogata nella medesima località” ed “il divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio denominato ‘Ninfo’ che viene erogata nella medesima località”.



L’atto – che è la conseguenza delle note con le quali l’Asp di Vibo Valentia ha richiesto l’interruzione dell’immissione nella rete idrica comunale delle acque proventi da pozzi e sorgenti non provvisti di certificato di potabilità – è stato adottato vista “l’urgente e non procrastinabile necessità di intervenire a tutela della salute pubblica fino a quando non sarà rilasciato il certificato di potabilità delle acque dei serbatoi interessati”.