Serra. Malore per una dottoressa in Pronto Soccorso, Tassone: “Chi è in prima linea va tutelato”

“Chi è in prima linea nel campo della tutela della salute, soprattutto in momenti storici particolarmente delicati quali quello attuale, deve avvertire tutta la vicinanza delle Istituzioni e della comunità, perché è grazie a chi compie una vera e propria missione che diritti fondamentali vengono preservati”.



Il sindaco Luigi Tassone esprime il suo sostegno alla dottoressa Maria Domenica Schiavello, costretta a massacranti turni successivi in Pronto Soccorso che hanno probabilmente causato il malore con conseguente sospensione del servizio, e ribadisce l’esigenza di effettuare investimenti per rafforzare i presidi di salvaguardia della salute.

“Questo caso – sottolinea Tassone – è l’emblema dei disagi che scaturiscono da una sanità colpita dal Piano di rientro e che, come altri settori rilevanti della vita collettiva, ha bisogno di un recupero di credibilità che deve passare necessariamente dalla disponibilità di personale e delle strumentazioni, ma anche da un rinnovato senso di responsabilità di tutti coloro che sono componenti del sistema”.

“Ringrazio – conclude il primo cittadino – i medici e gli operatori sanitari per la professionalità che ogni giorno dimostrano e confermo che l’Amministrazione comunale si batterà con tutti i mezzi legali a disposizione per far sì che alle Serre sia data la giusta attenzione”.