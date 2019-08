Serra, malore di una dottoressa in Pronto Soccorso: il disappunto di un Consigliere dell’Ordine dei Medici

L’episodio dell’ospedale di Serra, che ha visto un medico crollare per un turno che si è protratto per 16 ore, è l’effetto di una gestione della sanità locale poco soddisfacente”.

A manifestare disappunto per l’episodio verificatosi al “San Bruno” tra venerdì e sabato è Francesco Arena, Consigliere dell’Ordine dei Medici che punta il dito contro: “Una gestione che non tiene conto delle necessità dei pazienti e neppure delle necessità dei medici che operano con grande professionalità, ma che non vengono messi nelle condizioni di lavorare in modo dignitoso e tecnicamente adeguato, correndo grandi rischi, tipici delle responsabilità enormi che comporta questa attività. Il diritto alla salute per essere garantito, implica il dovere per la politica e per il management sanitario di predisporre, organizzando tutte le risorse a disposizione, le migliori condizioni possibili, negli ospedali, affinché i medici possano esprimere il meglio in situazioni ambientali a norma di legge e con turni di lavoro corretti ed equilibrati. Diversamente la qualità del servizio si riduce e molto spesso i colleghi, sono tacciati di incompetenza o di scarso rendimento, quando invece è l’apparato sanitario nel suo insieme, che non determina le condizioni per un proficuo lavoro, con la conseguenza che le professionalità del territorio emigrano altrove, impoverendo sempre più il territorio”. “Che senso ha – si domanda il professionista – predisporre il nuovo ospedale, se poi non ci sono le politiche sanitarie adeguate per renderlo centro di eccellenza? Esprimo grande solidarietà alla collega vittima di questo spiacevole episodio ed invito ad una riflessione la politica ed il management sanitario affinché si possa prendere atto che occorrono nuovi e diversi sforzi per sostenere un settore fondamentale per la vita e la sicurezza dei cittadini”.