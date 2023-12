Serra, Maiolo replica all’associazione “Femmina”: “Confronto pacato, la supponenza e l’arroganza sono state di Giancotti”

Arriva a stretto giro di posta la replica della consigliera comunale Sabina Maiolo alle accuse rivoltale (anche se non esplicitamente citata) dal direttivo dell’associazione “Femmina”.

“Innanzitutto – esordisce l’esponente di maggioranza – appare strano che i fatti raccontati vengano pubblicati due giorni dopo, ma di certo non ho problemi a dare la mia versione dei fatti. In piazza San Giovanni il confronto avuto con la presidente Giancotti – precisa – riguardava lo spettacolo del Mapping, previsto con due proiezioni della durata di cinque minuti ciascuna (alle 18 e alle 19). Così come per tutte le attività svolte in questi giorni di festa, l’Amministrazione ha messo a completa disposizione forze e uomini per tutte le associazioni; per il mapping la richiesta era il totale buio del luogo”.

Secondo quanto racconta Maiolo, “il problema è sorto quando la presidente Giancotti ha prima spostato l’orario dello spettacolo (ciò significava spostare tutte le altre attività) per poi pretendere, con modi non certo educati, di mantenere la piazza al buio per il proseguo della serata. Ciò – puntualizza – avrebbe comportato far rimanere al buio buona parte del centro storico creando non pochi disagi ai cittadini residenti. Ma pare che questo non importasse alla presidente, che invitava la sottoscritta a fare svolgere tutte le attività sul resto di corso Umberto I: una cosa del tutto ingiusta visto che gli spettacoli organizzati dall’Amministrazione dovevano coinvolgere l’intero tratto del paese”.

La rappresentante dell’Amministrazione mantiene ferma la sua posizione e rileva che si tratta di “due elementi, quello di fare rimanere al buio tanto cittadini e la pretesa di monopolizzare l’intera piazza San Giovanni, che di certo non collimano con la sensibilità di chi ha amministrato Serra e probabilmente spera ancora di farlo in futuro”.

La conclusione lascia presagire strascichi: “di certo non è stato un colloquio pacato, ma attribuire alla sottoscritta ‘improperi violenti, immotivati, ed offensivi’ quando la presidente si è posta con aria supponente ed arrogante nei miei confronti è una diffamazione pertanto mi riservo di adire alle vie legali”.

La redazione de “Il Meridio” considera chiusa la vicenda con le due differenti esposizioni dei fatti e invita le parti, qualora volessero continuare il confronto, a farlo privatamente, senza appesantire l’attività di un giornale che cerca di raccontare, senza scadere in narrazioni poco edificanti, problemi, vicende e situazioni realmente rilevanti per la comunità ed il territorio.