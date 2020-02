Serra, “l’orologio dei cento colpi” sarà esposto nel Museo Pinacoteca

In una delle ultime delibere approvate prima delle dimissioni di tutti i consiglieri che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale, la Giunta ha approvato una delibera per disporre l’ubicazione nel Museo Pinacoteca dell’orologio da torre “realizzato da Mastro Giacù, che lo costruì per la Chiesa di Maria Santissima Assunta in cielo di Terravecchia” e che viene definito come “l’orologio dei cento colpi”.

L’orologio era stato rimosso dalla Chiesa nel 1952 per essere posto sulla torre del Comune, dove “unitamente alle campane scandiva il tempo”.

L’obiettivo è quello di rendere il prezioso oggetto “fruibile alla collettività ed in particolare alle nuove generazioni affinché, esse stesse divengano custodi dell’importante tradizione artigiana locale”.

L’orologio è attualmente affidato ad un artigiano serrese per “il recupero del meccanismo e della struttura”.