Serra, l’opposizione insiste: “Mancato pagamento degli stipendi è responsabilità dell’Amministrazione, il presunto rimpasto innervosisce Federico”

“Dalla risposta di Rosanna Federico si percepisce un malcelato nervosismo che caratterizza sempre più l’intera Amministrazione comunale, probabilmente dettato dal rimpasto di Giunta continuamente rinviato e dal fatto che la stessa posizione, o meglio poltrona, del vicesindaco viene messa in discussione”.



I consiglieri comunali Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Regio controreplicano all’esponente dell’Esecutivo e affermano che “denunciare una condizione di disagio dei dipendenti che va avanti da ormai due mesi non significa certo fare demagogia”.

Entrando nel merito della questione, i rappresentanti della minoranza sostengono che “da quanto sappiamo, la quota del Fondo di solidarietà statale non è arrivata perché il Comune non ha provveduto per tempo agli adempimenti necessari. Dunque, consigliamo a Federico più chiarezza e meno giri di parole”.

In riferimento alla stabilizzazione degli ex Lsu/Lpu, i quattro consiglieri di opposizione rilevano che “l’attuale Amministrazione ha semplicemente dato seguito alla delibera della Giunta Tassone n. 12 del 19 febbraio 2020 adottata avvalendosi delle condizioni derogatorie previste dall’articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Un’azione intrapresa da quasi tutte le Amministrazioni calabresi, un’azione normale e non straordinaria. Pertanto, è inutile che Federico tenti di accaparrarsi meriti che di sicuro non spettano a questa Amministrazione che, lo ripetiamo, è distratta e assente”. Da ciò, gli esponenti di opposizione prendono spunto per una critica più generale: “chi oggi si ritrova sul palazzo municipale dovrebbe essere più serio e accettare le critiche, peraltro fondate, perché del cambiamento tanto decantato non si è vista nemmeno l’ombra. Invitiamo quindi Federico ad essere più cauta e meno scomposta in futuro, perché comunque i dipendenti e tutti i cittadini hanno modo di accertarsi della verità”.