Serra, l’Istituto “Einaudi” presenta l’evento “A tavola con Gambino”

Nell’ambito delle iniziative avviate per ricordare il centenario della nascita dello scrittore, l’Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno si prepara ad accogliere il secondo evento dedicato a Sharo Gambino, com’è noto una delle figure più rappresentative della letteratura calabrese. Dopo il successo del primo appuntamento, un reading che ha messo in luce l’opera e il pensiero dell’autore, l’Istituto “Einaudi” propone un nuovo incontro che unisce cultura letteraria e cultura gastronomica.

Il 26 marzo, alle ore 11, presso la sede dell’Istituto, si terrà “A tavola con Gambino”, un evento che celebra il legame tra letteratura e cucina. La manifestazione offrirà l’opportunità di degustare un buffet di piatti tipici serresi, preparati con passione dagli studenti dell’indirizzo IPSEOA, a dimostrazione dell’importanza della formazione professionale nel settore della ristorazione.

L’incontro sarà arricchito da letture tratte da “Venerdì e domenica. Poesia calabrese del mangiare opera” in cui Sharo Gambino intreccia narrazione e gastronomia per raccontare la Calabria attraverso aneddoti, riflessioni e ricette della tradizione. I brani selezionati prenderanno vita grazie a interpretazioni coinvolgenti, rendendo omaggio alla sua eredità letteraria. L’evento non sarà soltanto un’occasione per riscoprire i sapori della cucina locale, ma anche un momento di riflessione sull’importanza della cultura del territorio e sul suo ruolo nella formazione delle nuove generazioni.

Un tributo a Sharo Gambino e alle eccellenze calabresi, in un’esperienza che intreccia sapori, parole e memoria in un omaggio autentico alla cultura del territorio.