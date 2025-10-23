Serra, l’Istituto “Einaudi” celebra la Giornata mondiale della bioetica

Anche l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno ha voluto celebrare la Giornata mondiale della bioetica, voluta dall’Unesco, attraverso la calendarizzazione di un incontro dal titolo “Tra etica e scienza”, svoltosi lunedì scorso nella sala Chimirri. La conferenza, che avuto come ospite d’onore Giuseppe Cricenti, magistrato della Corte Suprema di Cassazione (Terza Sezione Civile) è stata incentrata sul tema della bioetica, disciplina che si occupa delle questioni morali sollevate sia dalle scienze biologiche che da quelle mediche. Il dibattito, stimolato da una serie di domande poste dagli alunni, ha affrontato varie tematiche: dai rapporti tra l’etica e la scienza all’individualismo etico, passando attraverso “il diritto all’aborto, l’obiezione di coscienza e la neutralità etica che è chiamato ad esercitare lo Stato”. Centrale è stato il tema della maternità surrogata che Cricenti, autore del libro “Il mercato del ventre, il caso della maternità surrogata”, ha analizzato sotto i profili etici, sociali e giuridici; sono stati evidenziati, in particolar modo, i rischi legati a questa pratica come l’abbandono dei minori, la mercificazione della maternità e le manipolazioni eugenetiche, argomento quest’ultimo che ha coinvolto molto gli allievi interessati all’uso delle nuove tecnologie in questo campo. L’incontro si è concluso, poi, con un invito e un’esortazione rivolti dal giudice alle generazioni future: impegnarsi a costruire una società che sia attrezzata a gestire il progresso scientifico tenendo a mente e favorendo un diritto fondamentale, quello dell’uguaglianza sociale.