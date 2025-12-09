Serra, l’Istituto “Einaudi” apre le porte al futuro: Open day il 12 dicembre

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno presenta le Attività di Orientamento in Ingresso per l’anno scolastico 2025/2026, un percorso pensato per accompagnare gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie verso una scelta consapevole e serena del futuro scolastico. L’intero programma nasce con un obiettivo preciso: aprire la scuola al territorio, creare occasioni di incontro autentico e offrire strumenti concreti per conoscere da vicino gli indirizzi liceali, tecnici e professionali dell’Istituto.

Il primo passo sarà rappresentato dalle attività di visiting, che vedranno i docenti dell’Einaudi raggiungere i plessi del comprensorio — da Serra San Bruno a Fabrizia, da Mongiana a Nardodipace e Cassari, fino a Spadola, Vazzano, Monterosso, Capistrano, Sorianello e Soriano — per presentare l’offerta formativa attraverso interventi brevi, dinamici e supportati da materiali multimediali. Brochure, mini-laboratori, quiz e testimonianze di studenti già iscritti renderanno questi incontri un’occasione di dialogo diretto, capace di stimolare curiosità e fiducia verso il mondo della scuola superiore.

Il momento più atteso sarà l’Open Day del 12 dicembre, un pomeriggio che unirà informazione e spirito comunitario. La scuola accoglierà famiglie e ragazzi con stand dedicati ai vari indirizzi, presentazioni dei progetti e delle attività curriculari, interventi di studenti e un clima di festa che culminerà con l’accensione dell’albero di Natale, simbolo di inclusione e calore. Un momento conviviale finale favorirà il confronto informale, permettendo a tutti di respirare l’atmosfera viva e accogliente dell’Einaudi.

A gennaio, invece, gli studenti delle scuole medie potranno vivere la scuola dall’interno grazie agli Open Day mattutini: tre giornate dedicate a laboratori pratici, esperienze dirette nei vari indirizzi, percorsi guidati dagli studenti tutor e incontri con docenti e orientatori. Sarà un’occasione preziosa per osservare da vicino le attività quotidiane, dai laboratori scientifici alle simulazioni di cucina e sala dell’IPSEOA, dalle dimostrazioni CAD con stampante 3D e drone ai laboratori informatici SIA.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, l’Istituto organizzerà anche pomeriggi dedicati ai singoli indirizzi: i licei con i loro percorsi culturali e scientifici, i tecnici con le attività di informatica, economia aziendale, laboratori di Costruzioni Ambiente e Territorio e l’IPSEOA con i laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica. Incontri pensati per offrire una visione chiara e dettagliata delle opportunità formative, così da aiutare le famiglie a orientarsi con maggiore consapevolezza.

Accanto alle attività collettive, l’Einaudi garantirà anche un servizio di supporto individuale su prenotazione, con colloqui personalizzati — in presenza o online — dedicati a studenti e genitori che necessitano di chiarimenti specifici. La segreteria scolastica, inoltre, offrirà assistenza continua durante tutto il periodo delle iscrizioni, con aperture straordinarie e un help desk telefonico e via mail per accompagnare le famiglie nella compilazione delle domande.

Il Piano di Orientamento dell’Istituto “Luigi Einaudi” si presenta così come un percorso ricco, articolato e profondamente attento ai bisogni dei giovani, nella convinzione che la scuola non debba limitarsi a informare, ma soprattutto accogliere, ascoltare e guidare, costruendo un ponte solido tra presente e futuro e confermando la propria missione educativa: essere un punto di riferimento per il territorio e un luogo in cui ogni studente possa trovare la strada più adatta a sé.