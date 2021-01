Serra. L’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” attiva la didattica digitale integrata per gli alunni fragili o conviventi con persone fragili

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”, Giovanni Velenzisi – rilevando che “la scuola, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, ha messo in campo ulteriori interventi di manutenzione ed implementazione della linea internet e di dispositivi wi-fi per il miglioramento della DDI per gli alunni in quarantena e per i cosiddetti alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immuno-depressione dovute a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche e/o richiedenti terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare, oltre che gli alunni conviventi di un soggetto fragili” – ha emesso una nota informativa con la quale invita chi si trovasse in particolari situazioni a “voler trasmettere richiesta di attivazione della didattica digitale integrata, corredata da certificazione medica o da autocertificazione attestante i requisiti richiesti”.

Nello specifico, la scuola ha predisposto gli strumenti e la tecnologia necessaria per consentire allo studente a casa di: