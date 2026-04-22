Serra. Lista pronta per “LiberaMente”, venerdì la presentazione e l’inaugurazione della sede in Corso Umberto I

“Un punto di riferimento fisico nel cuore della città e una squadra pronta a mettersi nuovamente in gioco”. Il movimento politico-culturale “LiberaMente” scalda i motori in vista delle ormai imminenti elezioni comunali ed invita simpatizzanti e cittadini all’evento di lancio ufficiale in programma per la serata di venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 18:30.

L’appuntamento non sarà solo un taglio del nastro formale, ma rappresenterà di fatto – a conclusione della prima esperienza amministrativa – un importante momento di “reale confronto collettivo”. L’ennesimo per una compagine che nel tempo ha fatto propria l’impronta del “dialogo aperto” con la comunità tutta e che si prepara adesso, con entusiasmo e all’insegna della continuità, ad avviare una nuova fase amministrativa utile a consolidare quanto di positivo realizzato finora e, allo stesso tempo, a “proiettare Serra verso un futuro ancora più solido”. Con l’inaugurazione della sede politica, nel centralissimo Corso Umberto I, il movimento “LiberaMente” intende dar vita ad uno spazio di ascolto attivo, dove il programma elettorale – già frutto di un proficuo confronto con le categorie produttive, le associazioni e i cittadini – potrà essere ulteriormente integrato e discusso.

“La nostra sede – spiega il candidato a sindaco Alfredo Barillari – non sarà solo un ufficio elettorale, ma un laboratorio di idee. In una fase di politica urlata e distante, noi scegliamo di continuare a stare in strada, tra le persone. Questa sarà la casa di chiunque abbia a cuore il futuro di Serra San Bruno, un luogo dove la porta sarà sempre aperta per accogliere proposte, segnalazioni e visioni. Una sede vera, vissuta in maniera permanente, e non solo in concomitanza di sporadici eventi”.

Il momento principale dell’iniziativa sarà la presentazione ufficiale della lista dei candidati al Consiglio Comunale, con tanti volti noti, ma anche con numerosi innesti. Una compagine definita dal candidato sindaco come “equilibrata e rappresentativa”, capace di unire l’esperienza amministrativa alla freschezza di chi si affaccia per la prima volta alla vita amministrativa.

“Abbiamo costruito una lista che somiglia alla nostra città – continua Barillari -. Ci sono professionisti, esponenti del mondo del volontariato e dell’impresa, portatori di competenze e di passione. Ogni persona che vedrete al mio fianco ha un legame profondo con questo territorio e vuole impegnarsi in prima persona per il futuro di Serra”. Durante l’evento verranno anticipati i pilastri del programma amministrativo, con l’obiettivo dichiarato di “superare definitivamente i limiti finanziari ereditati dalle gestioni precedenti”, per puntare su “una visione di lungo periodo che possa ulteriormente rilanciare Serra nel contesto regionale e nazionale”. L’inaugurazione si concluderà con un momento conviviale, un aperitivo offerto dai sostenitori della lista, pensato per facilitare il dialogo diretto tra candidati e cittadini in un clima di festa e partecipazione popolare.