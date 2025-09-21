Serra, l’iniziativa “Trekking d’autore” fa scoprire il territorio: l’emozione del contatto con la natura

Regalare l’emozione che nasce dal contatto diretto con la natura, assaporare il territorio cogliendone fino in fondo le sue specificità. Con questo scopo ha avuto luogo l’iniziativa “Trekking d’autore”, promossa dall’associazione “Condivisioni”, nell’ambito del progetto “Arte, natura, cultura: la rinascita dei borghi” (rientrante nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno e promozione turistica e culturale PAC 2014/2020 promosso dal Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri”).

L’evento ha preso avvio con l’intervento introduttivo, nel piazzale della Certosa, del direttore del Parco delle Serre Francesco Pititto che ha annunciato l’azione programmatoria dell’Ente di tutela ambientale per “creare un team di coordinamento che coinvolga le principali associazioni in maniera permanente per lo sviluppo delle iniziative”.

La carovana si è poi spostata lungo il Sentiero Frassati, dove le spiegazioni del reporter Bruno Tripodi sono state arricchirete dalla relativa mostra fotografica.

A seguire l’associazione “Vivi Serra San Bruno” ha condotto i partecipanti fino al cosiddetto “Albero delle fate”. Il percorso è stato particolarmente piacevole e quindi apprezzato poiché pensato per tutti. Inoltre, ogni aderente ha potuto giovarsi delle delucidazioni del docente del corso di guida Christoph Nardo, che ha offerto specifiche informazioni di carattere botanico, oltre che sul cambiamento climatico ed il conseguente adattamento delle piante a questo fenomeno. Sensazioni indescrivibili sono maturate al rientro con l’Albero delle fate illuminato a led. Un momento conviviale ha concluso la giornata.

L’associazione “Condivisioni”, da anni impegnata nella promozione del territorio nelle diverse forme, ha mostrato soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione. La coordinatrice delle iniziative del progetto “Arte, natura e cultura: la rinascita dei borghi” Maria Rosaria Franzè ha quindi sottolineato “il lavoro costantemente compiuto per valorizzare i boschi e il territorio delle Serre, lavoro che funge da leva per un turismo lento e anche di prossimità”.