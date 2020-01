Serra, l’impossibilità di surroga avvia le prime trattative per la composizione delle liste

L’elezione di Luigi Tassone a consigliere regionale ha rappresentato un tornado per la politica locale aprendo scenari del tutto nuovi. Nonostante alcuni pareri giuridici, sembra ormai pacifico che, a seguito della decadenza del sindaco, non si possa procedere con le operazioni di surroga. Dunque, il Consiglio comunale rimarrà “monco” fino alla fine della consiliatura. Altro dato acclarato è che se il sindaco si dimetterà entro il 24 febbraio si voterà già nella primavera 2020, altrimenti – se cioè si procederà con la dichiarazione di decadenza (con Jlenia Tucci sindaco facente funzioni), che comporta almeno 30 giorni – tra aprile e giugno 2021.

Ma in caso di tempi rapidi chi sarebbe pronto ad affrontare le elezioni? L’attuale maggioranza dovrebbe individuare il candidato a sindaco e puntellare la lista. Un processo che comunque richiede un confronto ed una successiva sintesi necessaria per garantire gli equilibri. Sintesi che va spiegata agli elettori dei gruppi di riferimento. Senza contare che vanno attentamente valutati alcuni aspetti prettamente amministrativi.

Guardando nel campo della minoranza, occorre capire se i cosiddetti dissidenti Walter Lagrotteria, Valeria Giancotti e Brunella Albano sommeranno le loro forze a quelle di “Liberamente”, accettando come candidato a sindaco Alfredo Barillari. Il movimento civico è alle prese con l’avvenuto distacco di Cosimo Polito che ha chiaramente fatto intendere che nessuno può parlare a nome suo e del suo gruppo. Da capire poi come si regolerà Bruno Rosi, non soddisfatto dall’esito elettorale regionale. L’ex sindaco aveva nei mesi scorsi dichiarato il suo sostegno a “Liberamente”, va verificato se tale sostegno sia confermato dopo la sentenza delle urne.

Sullo sfondo rimane l’ipotesi o, forse, la suggestione di una terza lista animata dagli scontenti dei componenti delle liste che si sono scontrate nel 2016. Lista (eventuale) che richiederebbe tempo per una sua composizione “organizzata”.