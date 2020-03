Serra, l’impegno della Lega: “Consegna a domicilio gratuita della spesa e dei medicinali”

Il referente locale della Lega per l’emergenza Coronavirus Fabio Valente, designato dal responsabile organizzativo del partito Walter Rauti, comunica che “al fine di limitare i disagi delle persone in questo momento difficile, ci rendiamo disponibili a compiere azioni di sostegno volte a ridurre i rischi di contagio”.



“Tali interventi – spiega Valente – consisteranno nel recarci presso le abitazioni dei cittadini ritirando la lista della spesa e dei medicinali da acquistare, unitamente al corrispondente importo, e nel ritornare successivamente per la consegna a domicilio di quanto comprato nei supermercati o in farmacia. Ovviamente – conclude Valente – non chiederemo nessun compenso per questo impegno, che portiamo a termine per spirito di servizio e per attaccamento alla nostra comunità”.