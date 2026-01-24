Serra, “Liberamente” risponde a muso duro: “Damiani e Giancotti ingannano i cittadini, dicano cosa hanno fatto loro per la nostra Sanità”

“Le dichiarazioni dei due ‘aspiranti’ candidati a Sindaco Vincenzo Damiani e Valeria Giancotti rappresentano un attacco ridicolo e profondamente scorretto, soprattutto perché provengono proprio da chi per anni è stato parte integrante di quel sistema politico che ha contribuito allo stato attuale della sanità territoriale”. Il movimento civico “Liberamente” risponde a muso duro alle compagini avversarie sottolineando che “questo è ancor più grave perché si vorrebbero ingannare i cittadini cercando di passare come osservatori ‘esterni’ che oggi si propongono per risolvere i problemi della sanità”.

Secondo il gruppo che esprime l’attuale maggioranza, “la verità, però, è un’altra: chi vorrebbe proporsi a sindaco dimentica quando è stato attore di primo piano proprio di quella stagione politica che ha governato o, meglio, mal governato la sanità e questo territorio. Chi ha memoria – aggiunge – sa benissimo che nessune dei due è mai stato un soggetto neutro, ma parte di un’area politico–amministrativa che per anni ha guidato la Regione, il Distretto, l’Asp e ha fatto (o non fatto) molte scelte sanitarie che oggi paghiamo care sulla pelle dei cittadini”. Da queste riflessioni nasce “qualche inevitabile domanda: “cosa hanno fatto, concretamente, Damiani e Giancotti per l’ospedale di Serra San Bruno quando avevano ruoli, strumenti, contatti, appartenenze e appoggi politici per incidere davvero? E cosa ha fatto Damiani in questi cinque anni anche da semplice cittadino? Dov’era mentre Comitati, cittadini, sindaci, si battevano ognuno nel proprio ruolo ed anche all’unisono per rivendicare il diritto alla salute? E pur essendo entrambi vicini ad esponenti politici di spicco che la sanità la ‘gestivano’ davvero, cosa hanno mai chiesto? Cosa hanno prodotto? Quale risultato hanno ottenuto?”. Ad avviso del movimento, “le risposte ogni cittadino serrese può darsele”. Scendendo nel merito della questione sanitaria, il gruppo rileva che “oggi attaccano Alfredo Barillari. Attaccano l’unico sindaco di Serra (non ci pare di ricordarne altri!) che ha avuto il coraggio di scendere in piazza, davanti alla Regione, all’Asp, alla Prefettura; di radunare sindaci e cittadini in protesta dinnanzi all’Asp; di gridare i bisogni di sanità in faccia ai commissari nelle tante Conferenze dei sindaci. L’unico sindaco – proseguono – che, nonostante i tanti tentativi di strumentalizzazione da parte degli avversari politici, ha sempre fatto sentire la sua voce in tutte le sedi istituzionali e non, continuando a lottare per mantenere attivi i reparti e che ora avrebbe la ‘colpa’ di chiedere risposte dall’Asp e dalla Regione in merito alla vicenda dell’anestesista. Attaccano perché non possono parlare di ciò che hanno fatto per la sanità: nulla!”.

“Liberamente” respinge quindi al mittente “lezioni da chi rappresenta l’ultimo tentativo di alzare la testa di quella vecchia politica che ha indebolito la sanità territoriale e che verrà definitivamente spazzata con le prossime elezioni comunali”. La conclusione esprime un avvertimento: “non pensassero quindi di strumentalizzare la salute per meri ritorni elettorali. I cittadini conoscono bene la storia ed i suoi protagonisti e sapranno distinguere chi ha lavorato incessantemente per Serra da chi ha avuto modo e mezzi per farlo e non ha alzato un dito”.