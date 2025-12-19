Serra, l’evento “Armonie del borgo” regala un viaggio nelle tradizioni e negli antichi saperi

Si è svolta nei locali dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”, scaturendo meraviglia è vivo interesse, l’iniziativa “Armonie del borgo”, promossa dall’associazione “Condivisioni” nell’ambito del progetto “Arte, natura, cultura: la rinascita dei borghi” (rientrante nell’Avviso pubblico regionale “Sostegno e promozione turistica e culturale PAC 2014/2020 promosso dal Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri”).

L’evento, che conferma la volontà di valorizzare le specificità e la comunità locale anche nelle fasi caratterizzate da flussi turistici, è stato aperto dal workshop per adulti e bambini di conoscenza e tecniche di utilizzo degli strumenti musicali tradizionali come lira calabrese, zampogna, banjo con la guida attenta dell’artista Bruno Tripodi. A seguire ha destato particolare attenzione la dimostrazione di ceramica al tornio. I sapienti insegnamenti di Michele Papallo hanno consentito di operare un viaggio ideale nell’arte dei vasai calabresi scoprendo gli affascinanti segreti delle tecniche trasmesse di padre in figlio. A coronare la giornata la degustazione di dolcetti tipici a cura della Dolciaria Monardo.