Serra, l’estate del “Brigante” in piazza: scienza, arte e musica

Anche quest’anno la piazzetta del “Brigante”, nel cuore del centro storico di Serra San Bruno, sarà teatro di nuovi appuntamenti culturali. Dalla cucina popolare ai concerti, passando per speciali appuntamenti di divulgazione scientifica che renderanno fruibili a tutti argomenti molto spesso discussi solo nel novero di studiosi e addetti ai lavori, senza dimenticare importanti momenti di confronto e dibattito culturale. L’associazione riapre i battenti al pubblico il prossimo 4 agosto inaugurando la stagione estiva con musica e piatti tipici che richiamano anche i prodotti della tradizione locale.

Mercoledì 7 agosto la piazzetta del “Brigante”, come un grande tubo di Crookes, ospiterà appassionati e curiosi che, a partire dalle 17,30, “gusteranno” con “Un sorso di scienza/1” il primo evento culturale promosso dal sodalizio con la partecipazione di qualificati ricercatori scientifici impegnati in tutta Europa. Tra gli argomenti in programma “Scopriamo insieme i terremoti: storia e curiosità degli eventi che hanno cambiato il corso della storia” con Paolo Zimmaro e Maria Giovanna Durante; “Alla scoperta del cervello: le nuove frontiere delle neuroscienze” con Francesco Petrelli; “I robot sono davvero intelligenti?” con Giuseppe Averta.

Venerdì 9 agosto la scienza lascerà spazio alla musica della tradizione e al ricordo di un figlio dell’associazione “Il Brigante”, l’organettista Bruno Vavalà, scomparso il 25 giugno 2023, all’età di 23 anni, a causa di un tragico incidente sulla Trasversale delle Serre costato la vita anche a un altro compianto serrese, Nicola Callà (60 anni). L’evento intitolato “L’organetto di Lice” (soprannome utilizzato da tutti i suoi amici) inizierà alle 18 con un incontro/dibattito sulfolk revival e la commercializzazione della musica popolare. Di seguito, a partire dalle 19,30, di grande impatto emotivo sarà l’inaugurazione del murale dedicato proprio a Bruno Vavalà, realizzato sulla facciata della sede dell’associazione. Il nuovo dipinto, creato dall’artista serrese Mimmo Lo Iacono, si inserisce nella serie di opere promosse dal “Brigante” negli anni in diversi angoli della piazza. Un’opera costante di rigenerazione urbana che ha lo scopo di raccontare attraverso la pittura la storia e le lotte dell’associazione, ma anche di dare nuovo valore ai luoghi e al centro storico serrese, contrastando la politica dell’abbandono. A partire dalle 21,30 seguirà un concerto di musica popolare in piazza ancora nel ricordo di Bruno Vavalà.

Sabato 10 agosto si continua, a partire dalle 18, con la musica, dedicata a un altro figlio illustre di Serra San Bruno: il chitarrista e scrittore Gigi Cunsolo. Per l’evento “Musica senza confini. Per e con Gigi Cunsolo” si esibirà il duo “CordaMondo” con alle chitarre Luca Cadonici e Francesco Guarneri.

Domenica 11 agosto la piazzetta del “Brigante” dovrà invece reggere le vibrazioni hard rock e blues degli intramontabili “Scutternash”, che da diversi decenni ormai tengono alto il nome delle Serre e dell’intera provincia nei festival di settore. Il live è in programma a partire dalle 21,30.

Martedì 13 agosto nuova serata di musica, a partire dalle 21,30, con “Il colore del vento”. A solcare la scena, con un live acustico dedicato ai grandi cantautori italiani, saranno “I cantastorie ostinati”: Paola Coda (voce), Carlo Coda (chitarra), Massimo Procopio (batteria).

Sabato 17 agosto il programma estivo del “Brigante” dedicherà, come ormai ogni anno, un intero pomeriggio ai bambini, con gli immancabili racconti di Paola Coda, arricchiti dal contributo proveniente dalla battaglia civica del “Comitato 25 giugno”. Durante l’evento dal titolo “Sulla buona strada” si parlerà dunque anche di sicurezza ed educazione stradale.

Domenica 18 agosto si rinnova l’appuntamento con la divulgazione scientifica in piazza. A partire dalle 17 in programma l’evento “Un sorso di scienza/2” durante il quale saranno trattati i seguenti temi: “Leucemia infantile: la ricerca che cura” con Manuela Spadea; “70 anni di fisica delle particelle al Cern con Sven Menke; Il futuro della fisica delle particelle” con Teresa Barillari; “Valorizzazione della CO2: da scarto a materia prima” con Alfredo Aloise e Gioia De Raffele.

Mercoledì 21 agosto spazio per un nuovo evento di musica popolare con “Ventu battente Venturino”. Live dalle 21,30 con Giuseppe Scianna, Francesco Venturino e Antonio Giuliano.

Venerdì 23 agosto consueta serata di chiusura della stagione dedicata alla 16esima “Festa della capra” con l’evento “È di Crapa e non si còcia”. Ai tradizionali piatti del “Brigante” per l’occasione si affiancherà il live dei Davhill a partire dalle 21,30.