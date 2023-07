Serra, l’esperienza di “Casa di Deborah” e “Bullone” per superare le distanze e valorizzare le relazioni

Creare un momento di aggregazione intergenerazionale, aprendosi al territorio, promuovendo un sistema di welfare generativo. Questo obiettivo rappresenta la base delle azioni della “Casa di Deborah”, rientrante nel circuito dell’associazione “Famiglie per la famiglia” che opera come “luogo dove i legami affettivi che intercorrono tra generazioni attivano relazioni di cura”. Ma non si tratta di “un luogo di cura in senso stretto” perché “la cura arriva attraverso la sensorialità”.

Ad introdurre le particolarità dell’esperienza settimanale a Serra San Bruno, è stato il sindaco Alfredo Barillari che ha illustrato gli effetti benefici della collaborazione partita l’anno scorso, che adesso “si è arricchita con la presenza del ‘Bullone’”. In particolare, i risultati sono arrivati soprattutto dal punto di vista “dell’integrazione nel nostro tessuto sociale” e quest’anno nella città della Certosa sono presenti una ventina di ragazzi che stanno riscoprendo l’essenzialità del concetto del “tempo”.

Nel merito del progetto “Riprendiamoci il tempo”, è poi entrata Giuseppina Vellone, direttrice della “Casa di Deborah”, che ha sottolineato il ruolo dei professionisti e di 40 volontari che finora hanno dato supporto a 35 ragazzi di 14 etnie. Le attività della “Casa di Deborah” si concentrano sui campi della cultura e dell’arte andando a sviluppare laboratori di cucina e bricolage, corsi di disegno, fumettistica, scrittura creativa e musica.

Il docente dell’Università di Bolzano, Lorenzo Carpanè, ha rilevato l’importanza di “sviluppare il tema della condivisione”, del “trovarsi e ritrovarsi” per “fare in modo che ciascuno trovi la sua identità”.

La rappresentante dell’Ente del Terzo Settore “Bullone”, Sofia Segre, ha chiarito il lavoro svolto sui giovani che hanno conosciuto malattie gravi o croniche e che sono stati coinvolti in progetti con aziende e professionisti soffermandosi sul progetto giornalistico avviato. Insomma, grazie alla sinergia è possibile superare le distanze fra generazioni e lo schema imposto delle categorie, valorizzando invece le relazioni ed il confronto.