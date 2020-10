Serra, Lega: “Santelli era una combattente, giusto intitolarle la Cittadella”

“La decisione assunta oggi dalla Giunta regionale, guidata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì, di intitolare la Cittadella di Catanzaro a Jole Santelli rappresenta il giusto modo per mantenere vivo il ricordo di una donna simbolo delle Istituzioni che tanto ha fatto per la nostra terra”.

Lo scrivono in una nota i rappresentanti della Lega di Serra San Bruno, che aggiungono: “Jole era una guida per tutti noi; una combattente; una donna caparbia e tenace che, nonostante la malattia, aveva deciso ugualmente di scendere in campo e di candidarsi alla Presidenza della Regione, a dimostrazione dell’amore e del forte legame che aveva con la Calabria e i calabresi”.