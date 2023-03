Serra, le scuole per l’infanzia ricordano le vittime delle tragedia di Steccato di Cutro

Le scuole dell’infanzia “Azaria Tedeschi” e “Assuero Barillari” ricadenti nell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno hanno voluto dare una forte dimostrazione di affetto e vicinanza alle popolazioni che hanno subito l’ennesima tragedia nel mare.

Bambini e insegnanti non sono rimasti indifferenti davanti all’immane tragedia di migranti avvenuta nelle coste calabresi il 26 febbraio scorso a Crotone. Le due scuole dell’infanzia, attraverso il dialogo e l’attività laboratoriale, hanno sviluppato un lavoro che ha avuto come scopo quello di sensibilizzare i piccoli alunni “sull’importanza del valore della solidarietà e dire no all’ indifferenza già fin da piccoli. “Abbiamo voluto omaggiare – hanno spiegato i protagonisti dell’iniziativa – gli uomini, le donne e tutti i bambini che hanno perso la vita sperando in un futuro migliore”. Le insegnanti, con i rispettivi bambini di sezione, hanno lavorato in sinergia realizzando due grandi pannelli rappresentativi e tanti fiori bianchi a simbolizzare la purezza delle vittime con “la speranza che mai più nessuna donna, uomo o bambino possa incorrere in questa infausta sorte”.