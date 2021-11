Serra, le scuole per l’infanzia celebrano la Giornata mondiale dei diritti dei bambini

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, le insegnanti delle scuole per l’infanzia “Assuero Barillari” (plesso di Spinetto) e “AzariaTedeschi” (plesso di Terravecchia) hanno creato delle attività laboratoriali quanto mai accattivanti in ogni sezione. I piccoli alunni hanno lavorato con entusiasmo su ciò che le insegnanti hanno proposto dimostrando attenzione e coinvolgimento. Il diritto al dialogo, all’ascolto, a parlare insieme, allo sporcarsi alle sfumature sono solo alcuni argomenti programmati che hanno voluto mettere in evidenza l’importanza di ogni bambino ad imparare a rispettare ed essere rispettato, a camminare, a crescere ad essere al centro della propria esperienza culturale che servirà poi al futuro cittadino.