Serra, le scuole elementari e medie rimangono chiuse fino al 16 gennaio

Nell’incertezza creata da ricorsi e controricorsi al Tar, l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno ha deciso di proseguire sulla strada della prudenza in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Il sindaco Alfredo Barillari ha, infatti, emesso un’ordinanza per disporre “la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado a far data da lunedì 11 gennaio e fino al 16 gennaio demandando alle Autorità scolastiche ogni attività consequenziale”.

Dunque, si prosegue con la didattica a distanza per almeno un’altra settimana. Poi, saranno prese ulteriori decisioni sulla base dei dati relativi ai contagi da Covid-19.