Serra, le opposizioni s’incontrano e cercano di organizzarsi: riunione per gettare le basi di una nuova lista

Il lento ma inesorabile avvicinarsi delle elezioni amministrative ha prodotto i primi segnali di concreto fermento, dopo la lunga fase di stanca che ha fatto abbassare l’attenzione verso il mondo politico. Presso un noto agriturismo locale, ha infatti avuto luogo una riunione a cui hanno preso parte diverse anime dell’opposizione dentro e fuori il Consiglio comunale.

Presenti, innanzitutto, i consiglieri di minoranza di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio. Ad intavolare il dialogo c’erano anche i rappresentanti di “Serra al centro” (tra cui Maria Rosaria Franzè), alcuni ex di “In alto volare” (Jlenia Tucci e Giuseppe De Raffele), esponenti del gruppo “In movimento” (Domenico Zaffino). Non c’era l’ex vicesindaco Walter Lagrotteria, ma è come se ci fosse: Pino Raffele ha illustrato le idee e le prospettive della sua area. Discorso simile per Adriano Tassone (anch’egli assente), in decisa fase di riattivazione politica. C’era, ma a titolo personale e non come esponente di partito, l’ex vicesindaco Valeria Giancotti.

Assenti, invece, i consiglieri comunali del Pd Antonio Procopio e Luigi Tassone: chiara la loro chiusura rispetto all’iniziativa. Lo scopo è stato quello di avviare un dialogo per costruire un’alternativa rispetto all’attuale Amministrazione comunale, considerata “inadeguata” rispetto alla necessità di guidare una cittadina importante come Serra San Bruno. Sulla maggioranza capeggiata dal sindaco Alfredo Barillari è stata espressa netta sfiducia e sono piovute critiche severe. Questo il collante, a cui si è cercato di aggiungere l’individuazione delle priorità della città della Certosa. Nel complesso, la riunione ha avuto carattere interlocutorio ma è servita per porre le basi di un possibile – anche se complesso e non in discesa – discorso a lungo termine. Quali sono le probabili di riuscita del progetto? Difficile capirlo adesso, anche perché è troppo presto per parlare di candidato a sindaco (questione che si prevede spinosa), di interpreti protagonisti, di strategie condivise e di azioni programmatiche. In questo momento, infatti, si sta cercando di capire quanto possa reggere e su che fondamenta un’alleanza di questo genere. Nessuno si è sbottonato più di tanto, anche se a margine dell’incontro diversi partecipanti hanno espresso un giudizio positivo sullo spirito dello stesso. Qualcosa, insomma, si muove; c’è chi crede in un capovolgimento degli equilibri. Il dissenso si organizza e tenta di diventare proposta. Nei prossimi mesi si capirà la corposità e la sostanza di un campo largo che vuole realizzare “il vero cambiamento”.