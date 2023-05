Serra, le associazioni in piazza per sostenere la lotta contro i tumori

In occasione della “Festa della mamma”, l’associazione “Femmina” ha deciso di sostenere a Serra San Bruno, sul centrale Corso Umberto I, l’iniziativa dell’Airc “L’azalea della ricerca”, ideata per dare una mano i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

L’evento è stato messo in campo grazie alla collaborazione del Comitato “Serra San Bruno”, delle associazione “Cartusia”, “Risposta”, “Terre bruniate”, “IncrociaMenti” e della cooperativa sociale “C&C Solution”.

L’associazione “Femmina” ha voluto mettere in evidenza “la forza delle donne” aggiungendo che “la forza parte dalla ricerca e arriva alle pazienti attraverso il sostegno delle persone che se ne prendono cura”. “L’azalea della ricerca” è stata distribuita a tutti coloro che hanno donato un contributo di 18 euro da destinare alla lotta contro un male che ha privato tantissime famiglie degli affetti più cari.