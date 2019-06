Serra. Lavori sulla condotta idrica: mercoledì mancherà l’acqua nelle zone fornite dal serbatoio di località Castagnari

Il Comune di Serra San Bruno avvisa che “al fine di poter effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica del serbatoio comunale ubicato in località Castagnari, in data 5 giugno sarà interrotta l’erogazione dell’acqua proveniente dal suddetto serbatoio dalle ore 9.30 alle ore 15.30.

I disagi interesseranno località Ombrellino/Polveraro, via Catanzaro e traverse laterali, via Serra dei Monaci.