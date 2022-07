Serra, lavori finiti alla condotta dell’Alaco. Barillari: “Attesa per l’esito dei risultati delle analisi sulla potabilità dell’acqua”

“Si sono conclusi i lavori di riparazione della perdita idrica, riguardante la condotta adduttrice di località Colle Morrone, che nella giornata di oggi ha interessato il nostro territorio. I serbatoi sono in fase di recupero”.

Il sindaco Alfredo Barillari comunica la fine degli interventi che dovrebbero impedire nuovi disagi e fornisce indicazioni sulla stato della potabilità dell’acqua.

“Per quanto concerne le risorse idriche comunali – afferma il primo cittadino – in seguito alla pulizia straordinaria delle infrastrutture interessate da ordinanza, si è provveduto ad effettuare nuove analisi di controllo: siamo in attesa dei risultati”.