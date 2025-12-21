Serra, l’Avis rafforza il radicamento territoriale: la “Festa del donatore” come momento di condivisione di una visione

Costituire un momento di riflessione su ciò che si sta facendo e contestualmente programmare il futuro per andare avanti con maggiore determinazione. È stato questo il senso della “Festa del donatore”, evento promosso dall’Avis comunale per coronare un anno che ha visto crescere la raccolta delle sacche di sangue. Chiaro lo spirito dell’iniziativa: diffondere la cultura della donazione stimolando la voglia di aiutare chi si trova in difficoltà. E farlo in maniera preventiva in modo da trovarsi pronti nell’emergenza.



La manifestazione – che ha visto anche la presenza del capitano della Compagnia dei Carabinieri Pierantonio Tarantino – è stata aperta dall’intervento introduttivo della presidente della locale sezione Avis Maria Rosaria Franzè che ha ringraziato i donatori sottolineando l’intenzione di intensificare il coinvolgimento delle scuole e l’esigenza di individuare una sede idonea. Azioni condivise dall’ex presidente Franco Casini, soddisfatto dell’apporto delle nuove energie, e dal consigliere regionale Nicodemo Napoli, concentrato sull’obiettivo di “avere sempre disponibili il sangue ed il suoi derivati” perché “non bisogna aspettare i titoli di coda”. Tutti sono stati protagonisti di un commosso ricordo di Biagio Cutrì (consegnata alla famiglia una targa commemorativa), figura centrale per la nascita ed il radicamento dell’Avis nella realtà vibonese. Anche il segretario ed il presidente provinciale, Nando Cirucci e Cosmo Gallizzi, hanno poi rimarcato l’importanza di “un’attività svolta con il cuore” che unisce “volontariato e solidarietà”.

Dopo la testimonianza della donatrice di midollo Cinzia Zaffino, sono state consegnate pergamene e medagliette a coloro che hanno raggiunto specifici target di donazione. L’incontro si è concluso con un pranzo che ha caricato di entusiasmo chi intende proseguire sulla strada dello stare vicino agli altri soprattutto quando c’è un reale bisogno.