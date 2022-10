Serra, l’Avis celebra la “Festa del donatore”: premiate 170 persone

Si è svolta in un noto locale cittadino la “Festa del donatore”, evento che è coinciso con il 20* anniversario della costituzione del gruppo Avis di Serra San Bruno ed al quale hanno preso parte anche rappresentanti Avis di altri centri e dell’Admo (importante, in tal senso, la testimonianza di Cinzia Zaffino).

L’incontro è stato caratterizzato dagli interventi della presidente provinciale Caterina Forelli, del vicepresidente regionale Nicodemo Napoli, della segreteria del gruppo locale Maria Teresa Maiolo, di uno dei principali fondatori del gruppo serrese Biagio Cutrì e del presidente regionale Franco Rizzuti. Quest’ultimo ha ricordato “il difficile percorso svolto insieme”, spiegando che bisogna mantenere “l’autosufficienza faticosamente raggiunta intorno al 2010, che ora si sta perdendo per il calo dei donatori”. Rizzuti ha inoltre rimarcato l’esigenza di “ritornare allo spirito dell’Avis di un tempo” per poi lamentare “l’eccessiva burocratizzazione” imposta dalla normativa vigente e rimarcare che “un’associazione di volontariato come l’Avis non può essere messa sullo stesso piano di chi fa lucro”. A margine del dibattito sono stati premiati circa 170 donatori: 3 di loro hanno ricevuto la Medaglia d’oro per aver superato le 50 donazioni.

Obiettivo dell’Avis è quello di “garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche”.

L’associazione ha ribadito che possono aderire “tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione”.