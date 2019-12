Serra, l’associazione “Terre Bruniane” presenta il Trekking urbano “Li novi cuosi di Natali”

“Terre Bruniane”, con sede a Serra San Bruno, è un’associazione di recente costituzione nata dalla volontà dei suoi soci fondatori per “concorrere alla promozione del nostro territorio, del nostro patrimonio storico-artistico-culturale con particolare riguardo alle risorse naturali in cui è immerso, e dalle quali è caratterizzato ed è riconosciuto come sito di notevole riguardo naturalistico”.

L’associazione intende promuovere anche iniziative di tour e trekking per sensibilizzare la crescita di una società ecologica sostenibile e rispettosa della nostra natura.

La prima proposta dell’associazione, che aderisce al “Natale nel Borgo 2019” a cura del Comune, è un Trekking urbano “Li novi cuosi di Natali” che si terrà domenica 29 alle ore 15 (iscrizioni presso il gazebo della “Chiesa Maria SS. dei Sette Dolori). Prevede la visita ai presepi per le vie della cittadina di Serra San Bruno, e la degustazione di “Li novi cuosi di Natali”, tipici prodotti che davano sapore e calore ai giorni di Natale.

Questa iniziativa si propone di “svegliare nella mente di tutti i serresi i ricordi vissuti o raccontati dai nostri padri per divulgarli al territorio e far rivivere il clima di essenzialità e dei valori della nostra cultura, quando, prima della globalizzazione, tutte le cose avevano il profumo dell’originalità e a Serra San Bruno il Natale era caratterizzato da celebrazioni esclusivamente religiose”. Infatti, nessuna distrazione avrebbe potuto sviare l’attenzione del serrese dalla preparazione cristiana all’arrivo del Bambino Gesù, se non solo l’allestimento del presepe, anch’esso un rito preparatorio alla Santa Festa. “La quotidianità – sostiene l’associazione – scorreva senza essere affannata dalla smania dei regali, nè dalla rincorsa agli acquisti smoderati per i preparativi di lussuose cene e grandi pranzi natalizi.

In tutte le case i profumi di muschio (lippu), di fritto delle zeppole, della ‘cicirata’, dei broccoli, del baccalà facevano intendere che era tutto pronto, e che non mancava proprio nulla.

Ma altre fragranze si mescolavano in casa, quelle delle scorze di arance e dei mandarini, che una volta essiccati al braciere o al camino permettevano a familiari e amici di giocare a tombola.

Infine, quando tutto era pronto a tavola, prima di festeggiare nessuno si sarebbe dimenticato del vicino di casa, dell’amico o del parente che tutto ‘quel ben di Dio’ non lo possedeva”.

Uno scorcio che suggerisce a tutti di “non concentrarci sulle nostre necessità materiali ma di vivere la gioia di rendere l’altro felice quanto noi”.