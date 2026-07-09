Serra, l’associazione “Incrociamenti” chiede la riattivazione del Registro Tumori: “La prevenzione è essenziale”

A seguito del convegno “Emergenza oncologica nelle Serre?”, organizzato dall’associazione “Incrociamenti” in collaborazione con la parrocchia San Biagio, i promotori hanno formulato una missiva per operare una sintesi, trarre le conclusioni e richiedere interventi concreti.

“L’iniziativa – riassume l’associazione – è nata da una diffusa percezione, nella comunità montana delle Serre, di un apparente incremento delle patologie oncologiche. Il convegno ha inteso offrire uno spazio di confronto istituzionale, scientifico e civico, raccogliendo l’adesione di medici oncologi, medici ospedalieri e di famiglia, operatori sanitari, sindaci, associazioni, comitati territoriali e numerosi cittadini”.

Il dibattito ha evidenziato “criticità sanitarie di carattere strutturale, storiche e attuali, insistenti sull’area”. Contestualmente sono emerse proposte operative rivolte alle istituzioni regionali e territoriali, finalizzate a “garantire risposte adeguate alla problematica delle malattie neoplastiche, in particolare sulla necessità della prevenzione che non trova riscontro per il mancato funzionamento del Registro Tumori”. Tale strumento, in Calabria, è stato istituito con la Legge regionale 2/2016 e, successivamente, sono state individuate tre centrali operative di Cosenza-Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro-Vibo Valentia.

“Con riferimento all’Asp di Vibo Valentia – spiega il gruppo – il Registro Tumori, acquisito nel 2018, risulta attualmente non operativo a causa del mancato ricambio del personale, seguito dalla quiescenza di gran parte degli operatori addetti. Allo stato attuale, l’intera Calabria risulta sprovvista di uno strumento efficiente e affidabile per il monitoraggio sistematico dei dati di incidenza oncologica sul territorio regionale”.

Secondo il gruppo, “l’inoperatività del Registro Tumori impedisce la rilevazione completa e tempestiva di tutte le nuove diagnosi di neoplasia, anche nell’area interna montana delle Serre”. Inoltre, per come è emerso nel convegno, “in assenza di dati epidemiologici aggiornati non è possibile programmare efficaci azioni di prevenzione, mappare eventuali cluster anomali, né attivare indagini su possibili fattori di rischio ambientale”. Pertanto, “il Registro Tumori non costituisce adempimento burocratico, ma strumento essenziale di sanità pubblica e prevenzione”.

Alla luce di queste considerazioni, l’associazione “Incrociamenti” ha chiesto all’Asp di “attivarsi con immediatezza per il ripristino dell’operatività del Registro Tumori di competenza, garantendo il necessario ricambio di personale e informando periodicamente i cittadini della Provincia, con particolare riferimento ai residenti della Zona delle Serre, sugli avanzamenti del necessario iter” e alla Regione Calabria di “esercitare l’attività di coordinamento dei singoli Registri Tumori così come previsto dalla Legge regionale 9/2024, assicurando le risorse e le misure necessarie affinché il sistema risulti pienamente funzionante senza ulteriori rinvii”. L’associazione ha infine evidenziato che “ogni ulteriore ritardo nell’attivazione di tale strumento incide direttamente sulla tutela del diritto alla salute e sulla possibilità di prevenzione per la popolazione interessata”.