Serra, l’associazione “In Movimento” pronta a recarsi in Comune per prendere visione dello stato del Psc

Walter Lagrotteria, esponente dell’associazione “In Movimento” comunica che, insieme ad una delegazione, sarà presente mercoledì alle ore 16 presso gli uffici competenti del Comune di Serra San Bruno per prendere visione di eventuali avanzamenti del PSC e per ricevere ogni ulteriore informazione utile in merito. “Accogliamo l’invito del consigliere Daniele Galeano – sostiene l’esponente dell’associazione Walter Lagrotteria – di prendere atto della situazione direttamente nella sede comunale. Riteniamo di dover dedicare la massima attenzione ad un tema che certamente non va trattato con ironia o sarcasmo, come è stato fatto – seguendo una pessima abitudine – sui social. Qualora i tecnici ed il consigliere Galeano non siano disponibili mercoledì, siamo pronti a concordare una nuova data”.