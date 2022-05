Serra, l’associazione “Femmina” in piazza contro i tumori: domenica l’iniziativa “Mamma sei un fiore!”

L’associazione “Femmina” ha sposato il il progetto dell’Airc volto a rafforzare le ricerche per la cura del cancro ed ha promosso per domenica, in piazza Azaria Tedeschi (dalle 9.30 alle 13) l’iniziativa “Mamma sei un fiore!”. Basterà una semplice offerta per ottenere la bellissima Azalea e dare un contributo ad una lotta che va condotta con determinazione per sconfiggere una male che continua a portare dolore e disperazione. L’obiettivo di “Femmina” è dunque quello di “sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci nei confronti dei tumori”.