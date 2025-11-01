Serra, l’associazione “Femmina” e “Fiorindo Dolci e Tradizioni” insieme per i malati oncologici pediatrici calabresi

In occasione della terza edizione delle “Giornate della Castagna e del Vino”, in programma oggi e domani a Serra San Bruno, l’associazione “Femmina” promuove un’importante iniziativa di solidarietà. Grazie alla collaborazione con “Fiorindo Dolci e Tradizioni”, infatti, durante la manifestazione sarà possibile gustare un bicchiere di cioccolata calda a un prezzo simbolico: l’intero ricavato verrà devoluto dall’associazione “Femmina” a sostegno di un reparto pediatrico oncologico calabrese.

La “Fiorindo Dolci e Tradizioni”, custode di un saper fare autenticamente calabrese e di una lunga tradizione nella produzione artigianale, ha scelto di donare gratuitamente la cioccolata e di sostenere l’iniziativa con la generosità che da sempre contraddistingue la propria filosofia: trasformare la dolcezza in un gesto concreto d’amore. La presidente dell’associazione “Femmina”, Valeria Giancotti, a nome di tutto il gruppo, ringrazia “di cuore Fiorindo per la sensibilità dimostrata. Questa collaborazione dimostra che la solidarietà può nascere anche da un semplice gesto, come condividere una tazza di cioccolata calda, capace però di scaldare il cuore di chi vive momenti difficili”.

L’iniziativa rientra nel ricco calendario delle “Giornate della Castagna e del Vino”, promosse dall’associazione “Incrociamenti” in collaborazione con l’associazione “Femmina” e con il contributo di diverse realtà culturali e commerciali locali. Un appuntamento che si colloca, dunque, nel solco “dell’impegno sociale che ‘Femmina’ porta avanti da anni, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e diffondere la cultura della solidarietà”.