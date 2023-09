Serra, l’Asd “San Bruno” rinnova l’affiliazione con il Perugia Calcio

Prosegue il legame tra l’Asd “San Bruno” ed il Perugia Calcio. Nei giorni scorsi è stata infatti rinnovata l’affiliazione – allargata stavolta anche al settore femminile – con l’arrivo a Serra San Bruno del rappresentante del club umbro Marco Barci. A rinsaldare il rapporto sarà poi la visita della compagine serrese a Perugia nel mese di ottobre, quando alcuni ragazzi si sottoporranno ai provini. Intanto, hanno preso avvio gli allenamenti della nuova stagione (le iscrizioni sono ancora aperte) che sono programmati per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con la presenza dei tecnici professionisti Antonio Criniti e Max Brescia. In calendario, inoltre, un evento di caratura nazionale i cui dettagli saranno esplicitati successivamente. Soddisfatto per il crescendo delle attività, il tecnico Michele Zaffino sempre più voglioso di trasmettere ai giovani le proprie conoscenze tecniche ed i valori sportivi.