Serra, l’appello di Adriano Tassone: “Firmiamo tutti per l’ospedale al di là dei colori politici”

“Ho annunciato pubblicamente che non avrei mai ceduto a strumentalizzazioni politiche sulla sanità e intendo mantenere l’impegno fino in fondo. Ritengo però doveroso, da cittadino serrese, rivolgere un appello a sostenere senza tentennamenti e concretamente, non solo a parole, l’opera meritoria del Comitato ‘San Bruno’ che, da tempo, si batte in difesa dell’ospedale di Serra”.



È quanto dichiara Adriano Tassone, candidato a sindaco di Serra San Bruno alla guida della lista civica “La Restanza”, che aggiunge: “la raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare presentata dagli attivisti che lottano per gli ospedali di montagna calabresi è ancora aperta, dunque tutti, al di là del colore politico e a prescindere dalla campagna elettorale in corso, vadano a firmare al presidio allestito dal Comitato a pochi passi dal municipio di Serra San Bruno”. Per Tassone, “di mezzo c’è il futuro di un intero territorio e soprattutto di chi verrà dopo di noi. In ogni famiglia c’è chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze del grave ridimensionamento degli ospedali montani”. Da qui l’invito a tutti, “a partire dai miei competitor e da tutti i candidati delle tre liste in campo a Serra, a mettere da parte le divisioni di qualsiasi natura – conclude Tassone – per sostenere questi uomini e queste donne che, senza alcun interesse personale, si battono per dare un futuro alla nostra comunità”.