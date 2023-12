Serra, l’Aperì Christmas come momento di divertimento e serenità: riuscito l’evento promosso dall’associazione “Condivisioni”

Creare uno spazio di serenità condivisa, di unione, di festa, senza nessun tipo di distinzione o divisione e, anzi, facilitare quella sinergia che fa bene alla comunità. È stato questo lo scopo precipuo dell’Aperì Christmas, l’evento organizzato dall’associazione “Condivisioni”, già ideatrice del “Serreinfestival”. Tanti i cittadini che sono giunti in piazza Monsignor Barillari per trascorrere qualche momento di spensieratezza, per brindare e dare sfogo al divertimento. Tra degustazione di focacce e torroncini e gradevole musica, la serata è scivolata via veloce tra sorrisi, scambi di auguri e piacevoli dialoghi.

Centrato, dunque, l’obiettivo di trascorrere qualche ora insieme, lasciando fuori le differenziazioni della politica e mettendo al centro la socialità. Insomma, un clima distensivo, così come dovrebbe sempre essere nel periodo natalizio.

