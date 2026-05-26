Serra, l’analisi di Barillari: “Traguardo strepitoso. Il contributo di Franzè, Galeano, Zaffino e Albanese sarà ancora indispensabile”

“Una vittoria straordinaria, tanto attesa quanto meritata, che appartiene a tutti i cittadini di Serra San Bruno e che arriva a conclusione di una campagna elettorale avvincente, che abbiamo condotto fin dal primo giorno rivolgendo alla cittadinanza proposte concrete, senza scadere in polemiche sterili, prediligendo il confronto civile e l’ascolto”.

Il giorno dopo l’esito elettorale il sindaco Alfredo Barillari esulta tracciando un bilancio e analizzando i risultati. “Il voto – spiega il primo cittadino – ha confermato inequivocabilmente che la comunità ha valutato in maniera più che positiva quanto di buono siamo stati in grado di realizzare fino ad ora. La cittadinanza infatti ha inteso premiare un lavoro svolto con grande serietà, trasparenza e abnegazione. Gli oltre duemila consensi certificano, allo stesso tempo, quanto siano alte le aspettative per il futuro; un futuro che ci vede pronti a concretizzare ogni singolo punto del nostro programma per continuare a rendere la nostra città sempre più bella, sicura e vivibile per chi la abita e per tutti i visitatori che, da oggi ancora di più, guarderanno a Serra come a una meta d’eccellenza”.

In mezzo a tanta felicità c’è spazio per un pensiero e una riflessione per chi non siederà in Consiglio comunale. “L’entusiasmo che ci ha accompagnato per tutto il corso di questa straordinaria campagna elettorale, la gioia che respiriamo in queste ore, a urne ancora calde – sostiene Barillari – non possono però farci dimenticare che la politica è fatta anche di numeri che per alcuni aspetti sanno essere cinici. Proprio per questo, il primo pensiero e un affettuoso abbraccio va ai quattro componenti della nostra lista che, per una manciata di preferenze, non siederanno in consiglio comunale. Anche se non potranno occupare uno scranno nel civico consesso, Vincenzo Albanese, Carmine Franzè, Daniele Galeano e Salvatore Zaffino sono e rimarranno parte integrante e fondamentale della grande famiglia di LiberaMente. Il loro contributo continuerà a essere indispensabile per noi amministratori e, soprattutto, per l’intera cittadinanza”.

Lo sguardo è rivolto al futuro: “oggi – rileva Barillari – non festeggiamo solo un traguardo, ma celebriamo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per la nostra comunità. Questa incredibile ondata di fiducia, questa valanga di consensi, ci carica di una responsabilità immensa che onoreremo ogni giorno con passione, amore e dedizione assoluta. Ci esorta a continuare a camminare nel solco di quanto di positivo abbiamo costruito in questi ultimi anni. Abbiamo dimostrato che la coerenza e il lavoro duro ripagano sempre”. Il leader della compagine che ha vinto le elezioni ringrazia infine tutti i serresi invitandoli a partecipare alla festa che avrà luogo nei prossimi giorni “per celebrare al meglio questo strepitoso traguardo”.