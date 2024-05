Serra, l’Amministrazione taglia la tassa sui rifiuti. Barillari: “Promessa mantenuta, differenziata sopra il 60%”

Con l’approvazione in Consiglio comunale delle tariffe Tari 2024, si profila una riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini serresi. Un risultato che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, rivendica con orgoglio spiegando che “grazie alla programmazione e all’attenzione dedicata alla raccolta differenziata e alla pulizia del paese, la Tari 2024 è stata nettamente tagliata”. Gli amministratori producono alcuni esempi pratici per confrontare l’impatto della tassazione rispetto all’anno precedente e per quantificare i risparmi delle famiglie. Ad esempio, in riferimento ad una famiglia con due componenti residenti in un’abitazione di 41mq si passa da una spesa di 301 euro ad una spesa di 234 euro; mentre per una famiglia di 3 persone che vive in una casa di 60 mq il risparmio è di 69 euro (329 euro nel 2023 contro 260 euro nel 2024). Meno denaro in uscita anche per una famiglia di 4 persone che occupa un alloggio di 72mq (356 euro nel 2023 rispetto ai 301 euro di quest’anno). Tagli che si aggirano intorno al 20% per i nuclei familiari e che riguarderanno anche le attività commerciali.

In sostanza, “ogni nucleo familiare vedrà un taglio sui 50/60 euro grazie anche alla percentuale di differenziata raggiunta l’anno scorso del 61%”.

Si tratta di “un risultato importante, frutto di impegno e determinazione”.

Particolarmente soddisfatto il primo cittadino che sottolinea “la lungimiranza nel fermare il progetto che era stato ideato dalla passata Amministrazione che avrebbe comportato un vistoso incremento dei costi per i cittadini senza un corrispondente e certo vantaggio qualitativo”. “Abbiamo fatto una precisa scelta di discontinuità. Dietro il nostro progetto – precisa Barillari – ci sono attenti studi e verifiche sul campo, oltre l’attenzione posta dall’area di Igiene Urbana. Infatti, prima dell’attuazione, ci siamo recati in Toscana, a Capannori, che è stato il Comune pioniere in questo settore. Ci siamo confrontati con ingegneri ed esperti che ci hanno fornito tutte le informazioni necessarie, consentendoci di pre-verificare l’impatto nella nostra realtà. Applicando questi dati e queste esperienze e congiungendoli con una efficace metodologia di lavoro, della quale fanno parte integrante le campagne di sensibilizzazione ed i costanti controlli realizzati con il supporto dei nostri assessori e dei nostri consiglieri, in particolare Giuseppe Zaffino e Salvatore Zaffino, abbiamo raggiunto la percentuale del 61%, ben superiore rispetto a quella degli anni precedenti. Confidiamo – conclude il sindaco – nella collaborazione dei cittadini al fine di realizzare un ulteriore incremento percentuale di raccolta differenziata e ancora migliori risultati in termini di rispetto per l’ambiente”.