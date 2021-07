Serra, l’Amministrazione replica a Tassone e Procopio: “Altri scaldano le poltrone, noi abbiamo avviato il cambiamento”

“Rimaniamo trasecolati di fronte alle esternazioni di consiglieri di minoranza che, dall’alto della capacità amministrativa che pensano di avere, continuano a confondere le competenze degli organi politico/amministrativi, che si limitano (e debbono necessariamente limitarsi) agli atti di indirizzo, e quelli del personale amministrativo e dirigenziale, cui è demandato di dare esecuzione, con la necessaria autonomia organizzativa e gestionale a tali atti di indirizzo”.

L’Amministrazione comunale rovescia i termini della questione e ribatte all’opposizione rilevando che “di fronte a ciò ci viene da pensare che qualcuno tali linee di demarcazione possa averle confuse o che, qualcun altro, potrebbe anche confonderle”.

Gli attuali inquilini del palazzo municipale sostengono di “non voler certo cedere a questo pensiero perché questo sì che sarebbe veramente grave” aggiungendo che “se poi qualcuno pensa di poter ostacolare il percorso di questa amministrazione o offuscare i reali risultati conseguiti, con qualche poco edificante e inveritiero articolo o con qualche squallida illazione social, deve sapere che, se finora non abbiamo voluto sottrarre il nostro tempo ai serresi per rispondere o intraprendere le azioni conseguenti, non saremo più disponibili a tollerare che si possa minimamente recare danno all’immagine della nostra cittadina o utilizzare espressioni atte a far dubitare della trasparenza e legittimità di tutta l’azione amministrativa fin qui portata avanti”.

Un’azione che, “in pochi mesi, ha portato risultati concreti, sinora solo annunciati, e che sta vedendo Serra rinascere e porsi finalmente al centro di un intero comprensorio, non per le alte poltrone politiche ‘scaldate’, ma – concludono gli amministratori – per il reale impegno di un sindaco e un’Amministrazione che hanno avviato quel percorso di cambiamento di cui, probabilmente qualcuno comincia seriamente ad aver paura”.