Serra. L’Amministrazione replica a Pro Loco e Cartusia: “Offerta posizione centrale, hanno preferito dare una versione parziale”

“In riferimento alle dichiarazioni della Pro Loco e dell’associazione Cartusia sulla predisposizione di un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica vanno effettuate delle precisazioni in modo da rendere chiara e completa l’informazione ai cittadini e non fornire una versione alquanto parziale”.

L’Amministrazione comunale replica alle due associazioni che hanno lamentato il diniego della disponibilità di piazza Municipio e puntualizza alcuni aspetti ritenuti “essenziali”.“Da un confronto con il responsabile della Polizia municipale – precisano i componenti dell’Amministrazione – sono emersi importanti elementi di cui nella nota di Pro Loco e Cartusia non vi è alcun cenno. Innanzitutto, in considerazione del fatto che con l’organizzazione delle manifestazioni estive verranno disposti palchi su ambo i lati di quella porzione di corso Umberto I, non sarebbe stato logisticamente possibile ubicare una struttura in piazza Monumento. Inoltre, per via della tradizionale fiera di Ferragosto, in quella posizione dovranno essere disposte le apposite bancarelle”.Quanto all’opzione offerta in via alternativa, l’Amministrazione comunale spiega che “era stata resa disponibile la piazzetta antistante l’ufficio postale, dunque una posizione centrale e non certo periferica per come si vorrebbe far credere”. “Pur riconoscendo l’importanza di un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica – concludono gli amministratori – dobbiamo rilevare che il Comune non è completamente sprovvisto di un idoneo servizio, per come emerge dalle affermazioni delle due associazioni, e che è perfettamente funzionante l’App Visit Serra San Bruno, che può fornire informazioni su alcuni luoghi di particolare pregio storico, artistico ed architettonico”.