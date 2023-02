Serra, l’Amministrazione precisa e contrattacca: “Dalla minoranza solo sensazionalismo che lede l’immagine della scuola”

“L’azione di chi sente l’esigenza di fare del sensazionalismo a tutti i costi, non è affatto utile alla sicurezza dei bambini, ma provoca danni d’immagine all’Istituzione scolastica e a tutta Serra San Bruno. Purtroppo, c’è chi persiste nel confondere i ruoli e, anziché assumere le necessarie informazioni, agisce con lo spirito di strumentalizzare ogni cosa”.

L’Amministrazione comunale replica ai consiglieri Biagio Figliucci e Vito Regio sostenendo di aver seguito “passo passo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in situazioni del genere”.

“Non appena segnalato l’avvistamento di un roditore abbiamo predisposto nell’immediatezza un primo intervento possibile e richiesto l’intervento del responsabile della sicurezza per il plesso scolastico – spiegano gli amministratori –.

Lo stesso ha effettuato un sopralluogo insieme al dirigente scolastico, al sindaco, all’assessore all’Istruzione, ai rappresentanti dei genitori, al responsabile di plesso, all’ingegnere della ditta che ha effettuato l’intervento.

Il responsabile per la sicurezza ha rilevato che, allo stato, non c’erano le condizioni per la chiusura della scuola prescrivendo la chiusura del locale accessorio posto al piano terra dove erano state trovate tracce di roditori e la collocazione di apposite trappole per come previsto dalla normativa per evitare situazioni di pericolo per gli alunni”.

Dopo questa ricostruzione, la maggioranza guidata dal sindaco Alfredo Barillari rimarca che “nella mattinata odierna, i due consiglieri di minoranza hanno effettuato un accesso non autorizzato aprendo la porta del vano accessorio e compromettendo le misure adottate al fine di realizzare un video che ha peraltro confermato il buon esito delle misure adottate dal momento che, ovviamente, avendo predisposto delle trappole per topi, non poteva essere certo trovarsi un campo di fiori…”.

Considerata comunque l’evoluzione della situazione, “è stato nuovamente interpellato il responsabile della sicurezza al fine di adottare misure più incisive per la sicurezza dei bambini. Ragione per cui è stata disposta la chiusura della scuola di Spinetto per procedere ad una derattizzazione ed igienizzazione ancor più completa. Il locale accessorio è stato inoltre completamente ripulito”.

La maggioranza biasima dunque l’operato dell’opposizione invitandola ad “evitare strumentalizzazioni che danneggino la serenità di bambini e delle famiglie”.