Serra, l’Amministrazione incontra sindacati e rappresentanti dei lavoratori. Federico: “Ex Lsu/Lpu equiparati anche nei tempi di pagamento ai dipendenti storici”

Si è svolta venerdì mattina la riunione promossa dal vicesindaco e assessore al Personale Rosanna Federico, in accordo con il sindaco Alfredo Barillari, con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei lavoratori nella quale è stata discussa la proposta dell’Amministrazione comunale di procedere con il pagamento contemporaneo degli stipendi dei dipendenti comunali storici e degli ex Lsu/Lpu, compatibilmente con le risorse disponibili del Comune.

La responsabile dell’Area finanziaria Brunella Tripodi ha preliminarmente illustrato le problematiche di carattere tecnico e di cassa. Le organizzazioni sindacali hanno sin da subito accolto favorevolmente la proposta.

“Ancora una volta – ha commentato il vicesindaco Federico a margine dell’incontro – abbiamo dimostrato l’attenzione verso gli ex Lsu/Lpu, che avevamo in precedenza provveduto a stabilizzare, equiparandoli anche nella sostanza ai lavoratori storici dell’Ente con la predisposizione delle stesse modalità e tempistiche di pagamento. Doveva essere un’operazione scontata, ma che prima di questa Amministrazione nessuno aveva mai messo in atto. Attraverso le anticipazioni, abbiamo ‘livellato’ la condizione retributiva di tutti i lavoratori per ripartire con la necessaria uguaglianza nel nuovo anno. Sappiamo che questo ulteriore passo potrebbe implicare difficoltà in termini di cassa, ma siamo pronti ad affrontare eventuali criticità in tal senso agendo sulla base dei criteri di equità e trasparenza. Con questo sistema, inoltre, gli ex Lsu/Lpu non dovranno più sobbarcarsi da soli il peso dei mesi di ritardo dei trasferimenti dei fondi”.

Federico, che assicura che “l’impegno in favore di questi lavoratori proseguirà e sarà diretto ad ottenere un’ulteriore integrazione oraria”, precisa infine di aver “voluto questa iniziativa per porre in essere un cammino di condivisione delle scelte”.

Al fine di prevenire ed evitare occasioni di disagio, l’Amministrazione comunale si è impegnata, unitamente alle organizzazioni sindacali, a “rappresentare la questione ai competenti uffici regionali”. Pertanto, “sarà avviata una battaglia per ottenere la puntualità dei trasferimenti”.