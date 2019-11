Serra, l’Amministrazione comunale promuove le iniziative “La via dei presepi” e “Natale in vetrina”

“Fornire una cornice armoniosa e gioiosa al paese in occasione delle feste natalizie” favorendo “la crescita sociale, turistica e culturale”.

Con questi scopi e con l’intenzione di “realizzare un circuito di presepi artistici e monumentali”, la Giunta comunale ha approvato il progetto “La via dei presepi” (che sarà inserito nel programma “Viviamo Natale 2019”) ed ha indetto l’avviso esplorativo per “consentire ai cittadini (individualmente o in gruppo) di far pervenire entro il 15 dicembre le proprie adesioni all’iniziativa attraverso la compilazione del relativo modulo”.

Inoltre, anche per dare seguito all’usanza di “decorare le principali vie e strade commerciali della città con addobbi luminari di vario genere e con riferimenti al clima natalizio”, l’Esecutivo ha promosso l’iniziativa-concorso “Natale in vetrina” tramite la quale verrà individuata la “vetrina più bella”, allestita secondo “i canoni del buon gusto e della raffinatezza”.

Due gli obiettivi principali: “creare l’occasione affinché i cittadini ed i graditi ospiti in visita presso la città anche nel periodo natalizio possano ritrovare una maggiore atmosfera di festa” e dare “il più ampio risalto alla rete distributiva locale, che potrà dimostrare di sapersi distinguere sul piano dell’immagine a cui l’Amministrazione comunale guarda con particolare interesse”.